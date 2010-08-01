У Греції через страйк склалася критична ситуація

У Греції в результаті багатоденного страйку водіїв автоцистерн і вантажівок практично не залишилося бензину, повідомляє Euronews.

Особливо важка ситуація склалася в туристичних районах. Десятки тисяч туристів, особливо на островах, застрягли в готелях і кемпінгах. Представники туристичної галузі закликали уряд терміново вжити заходів, попередивши, що інакше туризму в Греції загрожує повний крах. Сотні туристів просто залишали на дорогах узяті напрокат автомобілі, оскільки закінчилося пальне.

“Прокатні компанії несуть величезні збитки. Наші автомашини не повертаються. Клієнти охоплені панікою, вони не можуть заправити автомобілі й залишають їх, аби лише не пропустити свій авіарейс!”, - зазначає один з керівників компанії з оренди автомобілів.

Готелі стають порожніми, зарубіжних гостей стає дедалі менше. Але через нестачу автомобільного палива страждає не тільки туристична галузь. У країні почалися перебої з постачаннями овочів і фруктів.

Президент Асоціації аграріїв Геракліона Георгій ГАВАЛАС назвав катастрофою для галузі відсутність бензину, оскільки аграрії не можуть вивозити продукцію і вимушені припинити збір урожаю, бо не можуть продати виноград.

Влада Греції була змушена долучити армію до поставок палива на електростанції, в лікарні, аеропорти та на інші найважливіші об`єкти.

У Греції з 26 липня профспілка водіїв вантажівок проводить загальнонаціональний страйк, водії протестують проти планів уряду провести лібералізацію правил ліцензування в цій галузі.