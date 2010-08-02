Москву накрив смог

Смог і запах гару від торф`яників, що горять, накрив Москву.

Як передає власний кореспондент УНІАН, погіршилася видимість на дорогах, людям важко дихання.

За інформацією Головного управління МНС по Московській області, кількість природних пожеж зареєстрована в Орєхово-Зуєвському, Шатурськом, Єгор’євському і Луховицькому районах Підмосков`я.

Повідомляється, що станом на 1 серпня триває гасіння 27 вогнищ пожеж на загальній площі 162,45 га, з них 14 - на площі 113,7 га і 14 лісових на площі 48,75 га. У зв`язку зі складним становищем утворюються нові вогнища займання.

Кількість людей, задіяних у гасінні виникаючих лісо-торфяних пожеж, становить 1727 чоловік і 638 одиниць техніки. Для гасіння природних пожеж залучалася авіація МНС Росії і Московського авіаційного центру. Військовослужбовці трубопровідного батальйону Московського військового округу прокладають у Підмосков`ї до місць пожарищ трубопроводи для подачі води.

Як зазначає МНС РФ, основною причиною виникнення пожеж є аномально спекотна погода, а також людський чинник.