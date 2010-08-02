Інавгурація нового Президента Польщі відбудеться в п'ятницю

Інавгурація новообраного Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО відбудеться 6 серпня.

Як повідомляє офіційний сайт глави Польської держави, інавгурація пройде після оприлюднення 3 серпня рішення Верховного суду Польщі про визнання легітимності президентських виборів.

Згідно з планом урочистостей, вранці 6 серпня новообраний Президент Польщі складе присягу перед депутатами Сейму та Сенату країни на спільному засіданні обох палат парламенту Польщі. Цього ж дня відбудеться служба Божа у Варшавській архікатедрі та вручення орденів Відродження Польщі та Білого орла Б.КОМОРОВСЬКОМУ в Королівському замку у Варшаві.

Разом з тим командування Збройними силами Польщі новообраний Президент перебере 15 серпня - під час урочистостей з нагоди Дня польського війська.

Довідка УНІАН. У липні кандидат від правлячої у Польщі з кінця 2007 року „Громадянської платформи” Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ виграв у другому турі позачергові вибори у Ярослава КАЧИНСЬКОГО.

Б.КОМОРОВСЬКОГО підтримали 53% виборців, в той час як лідера найпопулярнішої у Польщі опозиційно партії „Право та справедливість” Я.КАЧИНСЬКОГО 47%.