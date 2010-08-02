В катастрофі Ан-24 вижив тільки екіпаж

За уточненими даними МНС, в результаті катастрофи літака Ан-24 в Ігарці загинули всі 11 пасажирів. Чотирьом членам екіпажа вдалося вижити. Вони госпіталізовані, один з них в реанімації, повідомляє РосБизнесКонсалтинг з посиланням на керівника прес-служби Сибірського регіонального центру МНС РФ.

Раніше повідомлялося, що, за попередніми даними, в авіакатастрофі в Красноярському краю загинули 15 осіб. Потім - що вижили вісім, в семеро загинули.

За даними МНС, Ан-24 належав компанії "КАТЕК-авіа" і виконував рейс з Красноярська.

Повідомлення про падіння літака надійшло о 21:34 мск. На борту літака 4 члени екіпажа і 11 пасажирів, в т.ч. дитина. Працюють рятувальники.

Літак впав, коли заходив на посадку за 700 м від злітно-посадкової смуги в районі аеропорту м. Ігарка.