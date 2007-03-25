Путін привітав Євросоюз і пообіцяв... у нього не вступати

В неділю 25 березня в кількох європейських газетах опублікована стаття президента Росії Володимира Путіна під назвою "Півстоліття європейської інтеграції і Росія", повідомляє Лента.ру. Текст статті російською мовою опублікований на сайті президента Росії.

Стаття присвячена 50-ій річниці підписання Римських договорів, що започаткували сучасну європейськуї інтеграцію.

Російський президент підкреслює, що "вибір народу Росії на рубежі 90-х років ХХ століття не просто розширив простір свободи на континенті, але фактично - визначив шляхи подальшої європейської інтеграції".

Втім, зазначає Путін, "в найближчому майбутньому - з абсолютно очевидних причин – ми не збираємося ані входити в Євросоюз, ні вступати з ним в якусь форму асоціації". Проте партнерство з єдиною Європою, як пише президент, є "принциповим вибором Росії" і носить стратегічний характер.

Визнаючи неминучість конкуренції, без якої є немислимим партнерство, Путін закликає європейців "за `чистою` економікою не вишукувати якісь політичні задуми" і "не наклеювати ідеологічні `ярлики` з арсеналу `холодної війни`" на "законні і цілком зрозумілі дії у захисті національних інтересів".