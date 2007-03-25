Євросоюз святкує 50-річчя

Канцлер головуючої в ЄС Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та Президент Європарламенту Ханс-Герт ПОТТЕРІНГ підписали Берлінську декларацію.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання відбулося в рамках урочистої церемонії в німецькому історичному музеї в Берліні в рамках святкових заходів з нагоди 50-річчя створення ЄС.

Берлінська декларація складається з двох сторінок тексту та трьох розділів.

У документі наголошується, що народи Європи поєдналися для кращого майбутнього. Їхнє поєднання грунтується на повазі до кожної людини.

“Ми прагнемо миру та свободи, демократії та верховенства права, взаємної поваги та спільної відповідальності, процвітання та безпеки, толерантності та партнерства, справедливості та солідарності”, - наголошується у документі.

В декларації наголошується, що Європейська модель є комбінацією економічного успіху та соціальної відповідальності, а спільний ринок та євро роблять ЄС сильнішими.

В декларації зазначається, що всі країни-члени ЄС спільно боротимуться з тероризмом, організованою злочинністю та нелегальною імміграцією. Водночас, в документ і зазначається, що ЄС прагне мирного розв’язання конфліктів по всьому світу. “ЄС хоче сприяти просуванню свободи та розвитку в світі”, - йдеться у документі.

У третій частині декларації наголошується, що ЄС і надалі зберігатиме свою цілісність з метою піклування про гарне майбутнє прийдешніх поколінь.

“Для нас сьогодні Європа – наше спільне майбутнє”, - такими словами завершується декларація.