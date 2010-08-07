До Іраку прибула перша партія американських танків

Ірак одержав перші 11 із 140 американських танків M1A1 Abrams відповідно до двосторонньої угоди між Багдадом і Вашингтоном про забезпечення безпеки в країні після виведення американських військ. За кілька тижнів американські війська почнуть залишати Ірак. Все 140 танків будуть поставлені до Іраку до кінця 2011 р., передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал France24.

Танки, які Ірак одержує із США, будуть використані для комплектовування 9-ї іракської армійської механізованої дивізії - першого бронетанкового з`єднання місцевої армії після поразки Іраку у війні 2003 р.

Нагадаємо, 31 серпня закінчується військова місія США в Іраку - з цієї дати американці передають відповідальність за військові операції місцевій армії і почнуть поступово виводити війська з країни.

Машини M1A1 Abrams були розроблені 1980 року компанією Chrysler. Вони озброєні 105-міліметровою гарматою і трьома кулеметами і обладнані сучасними системами ведення вогню. У різних модифікаціях бойова машина широко постачалася в армію і Корпус морської піхоти США, а також на експорт. Вартість машин, що складаються для збройних сил Іраку, становить 1,4 млн. дол.