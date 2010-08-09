На Далекому Сході набирають добровольців

Списки добровольців для гасіння лісових пожеж в центральних регіонах Росії почали формувати в Далекосхідному федеральному окрузі, повідомила РІА “Новости” представник прес-служби Далекосхідного регіонального центру МНС Росії.

"Зараз ми формуємо резерв, складаємо списки тих, хто міг би допомогти в гасінні лісових пожеж в центральних регіонах. Рішення про відправку добровольців з Далекого Сходу буде ухвалене залежно від розвитку обстановки з природними пожежами в центральних регіонах Росії", - сказала співрозмовниця агентства.

Допомогти в гасінні лісових пожеж може будь-який далекосхідник, якому є 18 років. Спеціальних професійних вимог до кандидатів не висувається. Списки добровольців складають в усіх регіональних управліннях МНС на Далекому Сході - в Приморському, Хабаровському і Камчатському краях, Амурській, Магаданській, Сахалінській і Єврейській автономній областях, Чукотському автономному окрузі і Республіці Саха (Якутія).