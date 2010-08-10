У геопросторової розвідки США нова керівниця

Головою одного з провідних розвідувальних агентств США вперше в історії стане жінка. Сьогодні американська влада, як очікується, офіційно призначать Летицію Лонг на посаду нового голови Національного агентства геопросторової розвідки США (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA), яке входить до 16 провідних розвідувальних підрозділів країни, передає Associated Press.

Урочиста церемонія призначення Л.Лонг повинна відбутися на території головного офісу агентства, в м. Спрінгфілд, штат Вірджинія.

За свою 32-річну кар`єру майбутня голова NGA вже мала керівні посади в американській розвідці. Зокрема, на своїй попередній посаді Л.Лонг була заступником командувача розвідувального управління Міністерства оборони США.

Національне агентство геопросторової розвідки США, повідомляє РосБізнесКонсалтинг, займається аналізом розвідданих, одержаних з супутників, а також матеріалів аерофотозйомки.