У Росії згоріли 1990 будинків

У Росії внаслідок лісових пожеж згоріло 1990 будинків у 147 населених пунктах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр регіонального розвитку РФ Віктор БАСАРГІН учора на засіданні президії уряду Росії.

«На сьогодні налічується 1824 сім`ї, що лишилися без притулку. Постійно уточнюється цифра: згоріли 1990 будинків у 147 поселеннях, тобто ми по поселеннях таку цифру побачили - 147 поселень постраждали», - сказав В.БАСАРГІН.