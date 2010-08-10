У Росії згоріли 1990 будинків
09:15, 10 серпня 2010Світ
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1824 сім`ї - без притулку
У Росії внаслідок лісових пожеж згоріло 1990 будинків у 147 населених пунктах.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр регіонального розвитку РФ Віктор БАСАРГІН учора на засіданні президії уряду Росії.
«На сьогодні налічується 1824 сім`ї, що лишилися без притулку. Постійно уточнюється цифра: згоріли 1990 будинків у 147 поселеннях, тобто ми по поселеннях таку цифру побачили - 147 поселень постраждали», - сказав В.БАСАРГІН.
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