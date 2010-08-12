Сьогодні виповнюється 10 років з дня загибелі підводного човна "Курськ"

Сьогодні виконується 10 років із дня загибелі у водах Баренцова моря атомного підводного човна "Курск".

У кількох містах Росії відбудуться пам`ятні заходи, передає Радіо «Свобода». На всіх бойових кораблях, у військових частинах і військово-морських навчальних закладах пам`ять загиблих підводників вшанують хвилиною мовчання, - повідомили у ВМФ Росії.

«Курск» затонув під час навчань в Баренцовому морі 12 серпня 2000 року. На борту підводного човна було 118 членів екіпажа, всі вони загинули. Згідно з офіційною версією, причиною катастрофи став вибух торпеди в носовому відсіку субмарини. Генеральна прокуратура РФ закрила кримінальну справу щодо загибелі атомохода "Курск" за відсутністю складу злочину. АПЧ було піднято з дна моря в червні 2002 року.

Близько десяти офіцерів і мічманів на борту атомного підводного човна "Курск" були родом з України, зокрема, з Луганська, Дніпропетровська, Севастополя, Київської, Донецької і Одеської областей. Із 118 членів екіпажа атомохода 18 кровними і житейськими узами були пов`язані з Севастополем.