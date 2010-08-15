Дружина Саакашвілі спробувала свої сили у ролі дизайнера

Дружина президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ Сандра РУЛОФС створила дизайн сукні для естонського будинку моди Ivo Nikkolo, повідомила в суботу в своєму блозі на Facebook перша леді Естонії Евелін ІЛЬВЕС.

Вона зазначила, що разом з С.РУЛОФС, яка недавно відвідала Естонію, побувала на естонській фабриці Baltika, де і був розроблений дизайн сукні. Підприємство Baltika займається виготовленням і торгівлею одягом в Центральній і Східній Європі. Baltika оперує чотирма роздрібними торговими марками: Monton, Mosaic, Baltman і Ivo Nikkolo.

"Сандра назвала свою сукню Happy Dress ("Щаслива сукня"), і вона має надійти в продаж восени. Кошти від продажу сукні підуть на допомогу грузинським дітям", - написала Е.ІЛЬВЕС.