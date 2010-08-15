Президент Польщі відкрив меморіальну дошку загиблим під Смоленськом

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ сьогодні після богослужіння во славу Вітчизни у Варшавському військовому соборі відкрив пам`ятну дошку, присвячену трагічно загиблим в авіакатастрофі під Смоленськом.

Як передає РІА «Новости», меморіальну пам`ятну дошку розмістили в Катинській каплиці собору.

На церемонії у Варшавському військовому соборі були присутні родичі загиблих в авіакатастрофі, зокрема, вдова начальника генштабу Війська Польського Франтішека Гонгора і вдова начальника Варшавського гарнізону Казімежа Гілярського. На дошці викарбовано імена, прізвища, дати народження і посади всіх 96 загиблих громадян Польщі. З лівого боку під склом вмурована урна, в якій знаходиться земля з місця авіакатастрофи.