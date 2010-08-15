Янукович і Азаров привітали керівництво Індії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр міністр Микола АЗАРОВ надіслали керівництву Індії вітання з нагоди національного свята - Дня незалежності.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЯНУКОВИЧ у вітанні на адресу Президента Республіка Індія Пратібсі Девісінгх ПАТІЛ висловив впевненість, що подальша активізація двостороннього співробітництва в усіх сферах взаємодії між нашими державами і надалі сприятиме розвитку різнопланових, динамічних та взаємовигідних відносин на благо дружніх народів України та Індії.

Президент України побажав індійській колезі здоров`я, творчої наснаги та успіхів у відповідальній діяльності, а дружньому народові Республіки Індія – миру і процвітання.

М.АЗАРОВ у вітанні на адресу прем’єр-міністра Індії Манмохана СІНГХА також висловив переконання, що подальша інтенсифікація двостороннього діалогу та плідної співпраці в політичній, торговельно-економічній, науково-технічній та інших сферах сприятиме піднесенню українсько-індійських відносин на якісно новий рівень партнерства.

Глава уряду України побажав прем’єру Індії здоров’я та успіхів у відповідальній діяльності на благо своєї держави, а дружньому народу Індії – миру, злагоди та благополуччя.

Довідка. 15 серпня 1947 року Індія стала незалежною державою. Цей день - державне свято Індії. Прем`єр-міністр піднімає національний прапор над Червоним фортом в Нью-Делі і з його стін виголошує традиційну промову про зроблене за рік і про стратегію розвитку на рік майбутній. У країні відбуваються барвисті шестя, що демонструють культурне розмаїття Індії, досягнення країни в науці і техніці, її військові можливості.