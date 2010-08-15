В Афганістані відкрито родовище нафти
18:25, 15 серпня 2010Світ
1445 0
Геологи оцінюють об`єм
За повідомленням афганського уряду, на півночі країни знайшли родовище нафти. Його об`єм оцінюється в 1,8 мільярдів барелів, пише Бі-Бі-Сі.
Як заявив представник міністерства, родовище було знайдене в результаті геологічних робіт, які проводять афганські та міжнародні фахівці.
Раніше Афганістан стверджував, що вартість його природних багатств, зокрема незайманих запасів нафти, газу, золота і міді, може оцінюватися в три трильйони доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter