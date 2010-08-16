Шанхайський університет склав список 500 кращих вузів світу

39 німецьких університетів увійшли до списку 500 кращих вищих навчальних закладів світу, оприлюднений 13 серпня шанхайським університетом Цзятун, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з цим рейтингом, найбільш елітним вузом ФРН є мюнхенський університет імені Людвіга і Максиміліана, який посів у списку 52-е місце. Другим за значенням німецьким вузом виявився Технічний університет Мюнхена, поставлений на 56-е місце в рейтингу. Університетам Гейдельберга, Бонна і Геттінгена також вдалося "пробитися" в почесну першу сотню.

Трьома кращими вузами світу за версією шанхайського університету увосьме поспіль стали університети Сполучених Штатів: Гарвардський університет в штаті Массачусетс, Каліфорнійський університет у Берклі і Стенфордський університету штату Каліфорнія. У першій десятці також два вузи Великобританії: на п`ятій позиції Кембрідж і на десятій - Оксфорд.

ЄС готує свій рейтинг кращих вузів.

Критерії визначення кращих університетів світу, якими користуються автори міжнародних рейтингів, нерідко викликають заперечення у представників європейських вищих шкіл. Вони критикують, зокрема, той факт, що основна увага приділяється науковим дослідженням, які ведуться у вузах, а не загальному рівню навчання. Вирішальне значення має також кількість випускників, Нобелівських премій, що стали лауреатами, і кількість статей, надрукованих співробітниками університету в міжнародних наукових виданнях. Не дивно, що завдяки таким критеріям перші місця в списку дістаються американським і британським вищим школам. У 2011 році Євросоюз планує вперше скласти власний рейтинг кращих університетів світу, зазначає AFP.