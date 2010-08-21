Путін про Свенський ярмарок, традиції та найближчих сусідів

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що Свенський ярмарок, що відкрився в Брянській області, сприятиме розвитку відносин з Україною і Білоруссю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це йдеться у привітанні В.ПУТІНА учасникам і гостям Свенського ярмарку.

«Втішно, що на Брянській землі активно відроджуються славні традиції проведення ярмарків. Упродовж сторіч знамениті російські ярмарки приваблювали людей, дарували їм справжнє свято, служили спілкуванню, розвитку торгових і виробничих зв`язків», - зазначив прем`єр-міністр.

Він висловив упевненість, що нинішній Свенський ярмарок дозволить повніше розкрити серйозний економічний, агропромисловий потенціал Брянщини, дасть старт новим проектам міжрегіональної і міжнародної співпраці, зокрема, й за участю найближчих сусідів - Білорусії і України.