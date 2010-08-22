Міліція затримала лідерів опозиції в Москві

Співголову російської партії «Солідарність» Бориса НЕМЦОВА і активіста партії Михайла ШНЕЙДЕРА затримано в Москві під час акції опозиції на честь Дня російського прапора. Про це радіостанції «Эхо Москвы» повідомив Б.НЄМЦОВ.

«ЛУЖКОВ заборонив – і це ганьба на весь світ – у день державного прапора нести державний прапор. Ми несли його тротуаром Арбату, для нас він не просто атрибут, який нічого не означає, а символ свободи, гідності. ЗМОП перегородив нам шлях, міліція також. Майор на ім`я Андрія Вікторович повідомив нам, що нас затримано «за пронесення державного прапора», – заявив Б.НЄМЦОВ.

Загалом міліція затримала близько 20 осіб. зазначає Газета.ру.

"Складається враження, що Нємцов і Шнейдер навмисно провокували співробітників міліції", - зазначив зі свого боку офіційний представник ГУВС Москви Віктор Бірюков. Мітинг, присвячений до Дня Державного прапора, за словами Бірюкова, "пройшов без ексцесів". Проте після закінчення мітингу Немцов і Шнейдер закликали присутніх вийти ходою на Новінський бульвар.