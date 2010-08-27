Горбачов написав нову книжку

Колишній президент СРСР Михайло ГОРБАЧОВ завершив роботу над новою книгою. Її назва «Наодинці з собою. Спогади і роздуми». Про це він розповів ІТАР-ТАСС. «Думаю видати і в Росії, і за кордоном», - сказав він.

За словами М.ГОРБАЧОВА, це книга роздумів не тільки і не стільки про політику, скільки про власне життя та долі близьких йому людей у контексті історії країни. «Звичайно, є політика - куди ж мені без цього, але більше особистих моментів», - зізнався він.

Робота над книгою, яку М.ГОРБАЧОВ присвятив своїй дружині Раїсі Максимівні, тривала майже 5 років. «Вийшла книга обсягом 555 сторінок, а три п`ятірки - хороший знак», - вважає автор.