Близько сотні скинхедів атакували рок-фестиваль
21:40, 29 серпня 2010Світ
2847 0
Повідомлення з Челябинської області
У Челябинській області загін скінхедів напав на глядачів рок-фестивалю "Торнадо", передає "Эхо Москвы".
За попередніми даними, близько ста бритоголових увірвалися на територію табору біля м. Міасс, де розташувалися учасники фестивалю, і почали бити гостей і охорону. Пізніше скінхеди напали також на співробітників міліції, вихоплюючи у них кийки і б`ючи навколишніх. Було чути і постріли.
Інформація про поранених поки що офіційно не підтверджена. Коментарів з боку правоохоронних органів і влади Челябинської області щодо нападу поки не було.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter