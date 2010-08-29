Близько сотні скинхедів атакували рок-фестиваль

У Челябинській області загін скінхедів напав на глядачів рок-фестивалю "Торнадо", передає "Эхо Москвы".

За попередніми даними, близько ста бритоголових увірвалися на територію табору біля м. Міасс, де розташувалися учасники фестивалю, і почали бити гостей і охорону. Пізніше скінхеди напали також на співробітників міліції, вихоплюючи у них кийки і б`ючи навколишніх. Було чути і постріли.

Інформація про поранених поки що офіційно не підтверджена. Коментарів з боку правоохоронних органів і влади Челябинської області щодо нападу поки не було.