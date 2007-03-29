Президент Іраку: воєнна операція США перетворилася на окупацію

Американське військове вторгнення до Іраку перетворилося на окупацію з серйозними наслідками. Як повідомляє супутниковий телеканал "Аль-Джазіра", про це заявив в Ер-Ріяді президент Іраку Джаляль Талабані, виступаючи на засіданні 19-го чергового саміту Ліги арабських держав.

"Американська інтервенція в Іраку перетворилася на окупацію з серйозними для нашої країни наслідками", - заявив іракський лідер.

За його словами, ситуація, коли процес звільнення Іраку переріс в його фактичну окупацію, йде врозріз з тими надіями, які 2003 року покладали на воєнну кампанію національні іракські сили.

"Цей процес супроводжувався покваплими і часто непродуманими рішеннями і заходами окупаційних сил, які враховували думку і бажання самих іракців та їх погляд на ситуацію в країні і на процес політичного врегулювання", - підкреслив Талабані.

Така різка заява іракського президента на арабській зустрічі у верхах, стала, на думку спостерігачів, незвичайною для цього політика, який прийшов до влади в Іраку в умовах іноземної окупації.

РІА "Новини"