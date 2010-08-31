Ніко Ланге: візит Януковича відбувся без сюрпризів

Керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ вважає, що візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до ФРН 30 серпня відбувся “без сюрпризів”.

Про це він сказав на прес-конференції у вівторок. “Цей візит був без сюрпризів, нічого неочікуваного ми не побачили”, - сказав він.

Н.ЛАНГЕ також зазначив, що виступає за більш інтенсивні політичні відносини між ФРН та Україною. “Ми бачимо вже кілька років дуже інтенсивне співробітництво в сфері економіки, Німеччина є одним з найбільших інвесторів України, дуже інтенсивні культурні відносини, а політичні відносини останні 5-6 років не дуже інтенсивні”, - сказав він.

Н.ЛАНГЕ сподівається, що візит В.ЯНУКОВИЧА сприятиме встановленню довіри між Німеччиною і Україною. “Відсутність довіри німецьких політиків до українських політиків і до України, це, на мою думку, важливий мінус у відносинах, і я сподіваюся, що це скоро зміниться”, - сказав він.

Він також відзначив як позитив заяву В.ЯНУКОВИЧА під час візиту до ФРН про те, що європейська перспектива для України - це цивілізаційний вибір.