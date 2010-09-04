Президенти Польщі й Німеччини відвідали Заксенгаузен

Президент Польщі Броніслав Коморовський свій перший візит як президент зробив до Німеччини. Разом з німецькими президентом Крістіаном Вульфом вони побували в колишньому нацистському концтаборі Заксенгаузен, де вшанували пам`ять одного з лідерів польського Опору, командира Армії Крайової генерала Грот-Ровецького, заарештованого в червні 1943 р. і розстріляного тут в Заксенгаузені в серпні 1944 року.

Стефан Павел Ровецький (псевдо Грот) утримувався в таборі в спеціальній в`язниці Целленбау, де також перебували керівники українського націоналістичного руху Степан Бандера, Тарас Бульба-Боровець.

Коморовський пояснив, що спільна поїздка до Заксенгаузена двох президентів здійснена "щоб продемонструвати наше спільне ставлення до жахливого минулого».

"Ми демонструємо водночас, що залишаємо минуле позаду і зосереджені на майбутньому", сказав він в інтерв`ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.