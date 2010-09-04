Політики залишили Бельгію без уряду

Бельгія залишається без уряду після багатьох тижнів переговорів між франкомовними та нідерландськомовними партіями.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.

Протягом останнього тижня переговори точилися навколо інституційного та фінансового майбутнього країни.

Незважаючи на те, що лідер однієї з найбільших франкомовних партій, що перебувають у парламенті країни, - Соціалістичної – Еліо Ді РУПО погодився з вимогами нідерландськомовних партій про збільшення повноважень регіонів, сторонам так і не вдалося домовитися щодо субсидій для переважно франкомовного і дефіцитного регіону “Брюссель”.

Остання пропозиція в 500 млн. євро щорічно була відхилена нідерландськомовними партіями.

В результаті цього призначений переговірником Е. Ді РУПО вирішив звернутися до короля АЛЬБЕРТА ІІ зі звітом про невдачу своєї місії.

За повідомленнями ЗМІ, продовження політичної кризи в країні може привести або до повторних виборів, або до початку переговорів про розділення країни.