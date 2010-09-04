В Греції здійснив аварійну посадку авіалайнер з палаючим двигуном

На грецькому острові Кос в Егейському морі здійснив аварійну посадку пасажирський літак Boeing 737-400 словацької авіакомпанії AirExplore, у якого під час польоту зайнявся один із двох двигунів.

Як повідомляє AFP, на борту лайнера, що слідував на Кос з Верони, перебували 169 пасажирів і сім членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав. Після посадки людей евакуювали з літака по рятувальних трапах.

Літак, який спалахув, - єдине повітряне судно в парку AirExplore. Авіакомпанія, як повідомляється на її офіційному сайті, займається чартерними перевезеннями і надає літак з екіпажем в оренду.