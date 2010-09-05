Німеччина продовжила час служби АЕС
23:30, 05 вересня 2010Світ
881 0
Залежно від віку
Коаліційний уряд Німеччини на чолі з Ангелою Меркель ухвалив подовжити термін служби атомних електростанцій країни на кілька років, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Продовження терміну служби кожної окремої АЕС залежатиме від її віку.
Раніше повідомлялося, що уряд не зміг дійти єдиної думки з цього питання.
Попередній уряд обіцяв закрити всі АЕС протягом десяти років, проте канцлер Меркель попросила не робити цього, оскільки, за її словами, станціям немає реальної заміни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter