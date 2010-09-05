Німеччина продовжила час служби АЕС

Коаліційний уряд Німеччини на чолі з Ангелою Меркель ухвалив подовжити термін служби атомних електростанцій країни на кілька років, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Продовження терміну служби кожної окремої АЕС залежатиме від її віку.

Раніше повідомлялося, що уряд не зміг дійти єдиної думки з цього питання.

Попередній уряд обіцяв закрити всі АЕС протягом десяти років, проте канцлер Меркель попросила не робити цього, оскільки, за її словами, станціям немає реальної заміни.