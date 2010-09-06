Референдум не вдався, парламент треба розпускати?

Кількість тих, хто взяв участь у референдумі щодо виборів президента Молдови склала трохи більше 25% виборців без даних з трьох районів країни та виборчих ділянок з-за кордону, такими є попередні дані, повідомили РІА “Новости” в молдавській ЦВК.

За даними екзит-полу в Кишиневі, 89 відсотків з них висловилися за всенародне обрання президента (а не в парламенті, як нині). Проте для визнання референдуму таким, що відбувся, необхідна участь 33% виборців.

Деякі з керівників Молдови вже виступили перед журналістами зі своїми коментарями, що пояснюють низьку явку виборців.

Тимчасово виконуючий обов`язки президента країни Міхай Гімпу звинуватив у цьому опозицію в особі партії комуністів та неузгодженість влади. При цьому Гімпу вимушений був констатувати, що в разі провалу референдуму, він, згідно із законом, повинен буде розпустити парламент і оголосити дострокові вибори.

Прем`єр-міністр Володимир Філат, скептично оцінивши ймовірність визнання референдуму таким, що відбувся, зауважив, що "ніякої трагедії не сталося, потрібно діяти далі, виходячи з положень законодавства". "Це означає, що нинішній парламент повинен бути розпущений і призначені нові парламентські вибори. Коли це буде, ми повинні обговорити. Я наполягатиму на проведенні виборів найближчим часом", - сказав Філат.