Убивці Джона Леннона знову відмовили в звільненні

У США вбивці учасника The Beatles Джона Леннона - Марку Чепмену вшосте відмовили в умовно-достроковому звільненні. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія штату Нью-Йорк за підсумками засідання у в`язниці м.Аттік, де Чепмен вже відсидів 29 років, передає Associated Press.

За словами вдови музиканта, 77-річної Йоко Оно, яка теж серед противників звільнення Чепмена, "він становить загрозу для її сім`ї, а можливо, і для самого себе".

Право подавати прохання раз на два роки Чемпен одержав в 2000-му, після того, як відсидів 20 років. Наступного разу він зможе подати прохання в 2012-му. Під час попередньої своєї появи перед комісією 2008-му Чепмен заявив, що шкодує про скоєне і що до нього прийшло "глибоке розуміння цінності людського життя". Проте він дістав чергову відмову "з міркувань суспільної безпеки".

Чепмен зробив убивство Леннона в грудні 1980 році. У жовтні цього року британському рок-музикантові, співаку, поету, композитору, художнику, письменнику виповнилося б 70 років.