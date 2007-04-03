США закликають політичних лідерів України зберігати спокій та вирішувати всі складні питання мирним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Шина МакКОРМІКА, текс якої має УНІАН.

“В світлі рішення Президента В.ЮЩЕНКА щодо розпуску українського парламенту – Верховної Ради – США закликає всіх українських політичних лідерів взяти на себе повну відповідальність за акції їхніх прихильників та зберігати спокій”, - зазначається у заяві.

У заяві наголошується, що США уважно стежать за розвитком ситуації в Україні та закликають всі сторони поважати верховенство права і вирішувати спірні питання мирним шляхом, без застосування насильства, в манері, “що відповідає демократичним цінностям України та національним інтересам”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України ввечері 2 квітня підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом позачергові вибори до ВР мають відбутися 27 травня 2007 року.

У свою чергу Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала відсутність у Президента підстав для розпуску парламенту, а також звільнила членів Центрвиборчкому, призначених 8 грудня 2004 року, поновивши на посадах тих членів комісії, які входили до її складу до цієї дати.

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на терміновому засіданні уряду закликав Президента не оприлюднювати указ, або скасувати його.