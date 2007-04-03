США закликають політичних лідерів України зберігати спокій
та вирішувати всі питання мирним шляхом
США закликають політичних лідерів України зберігати спокій та вирішувати всі складні питання мирним шляхом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Шина МакКОРМІКА, текс якої має УНІАН.
“В світлі рішення Президента В.ЮЩЕНКА щодо розпуску українського парламенту – Верховної Ради – США закликає всіх українських політичних лідерів взяти на себе повну відповідальність за акції їхніх прихильників та зберігати спокій”, - зазначається у заяві.
У заяві наголошується, що США уважно стежать за розвитком ситуації в Україні та закликають всі сторони поважати верховенство права і вирішувати спірні питання мирним шляхом, без застосування насильства, в манері, “що відповідає демократичним цінностям України та національним інтересам”.
Як повідомляв УНІАН, Президент України ввечері 2 квітня підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом позачергові вибори до ВР мають відбутися 27 травня 2007 року.
У свою чергу Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала відсутність у Президента підстав для розпуску парламенту, а також звільнила членів Центрвиборчкому, призначених 8 грудня 2004 року, поновивши на посадах тих членів комісії, які входили до її складу до цієї дати.
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на терміновому засіданні уряду закликав Президента не оприлюднювати указ, або скасувати його.