Ющенко мав телефонну розмову з керівником Євросоюзу
про кризу, про Януковича, про те що робити далі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО поінформував Верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Хав’єра СОЛАНУ про внутрішню політичну ситуацію та причини парламентської кризи, які спонукали його підписати Указ про дострокові вибори до Верховної Ради.
Як повідомляє прес-служба глави держави, телефонна розмова В.ЮЩЕНКА з Х.СОЛАНОЮ відбулася сьогодні.
За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО у ході розмови відзначив, що зараз триває процес його консультацій з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та політичними силами на предмет виконання цього Указу.
Співрозмовники погодилися, що з політичної кризи слід виходити лише демократичним шляхом.