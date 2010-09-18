Грузія чекає, що Конгрес США назве російські війська окупаційними

Голова парламенту Грузії Давид Бакрадзе, який перебуває у Вашингтоні з робочим візитом, під час зустрічі з американськими конгресменами в Брукінгськом інституті одержав запевнення в тому, що Конгрес США офіційно узаконить термін "окупація Абхазії і Цхінвальського регіону" стосовно присутності російських військ на цих територіях, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на грузинських журналістів, які супроводжують спікера парламенту в цій поїздці.

За їх словами, найбільш впливові члени Конгресу, присутні на зустрічі, інформували Д.Бакрадзе, що вони готують новий законопроект щодо цього.