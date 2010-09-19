Викрадені члени Незалежного виборчкому Афганістану убиті
13:49, 19 вересня 2010Світ
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Поліція знайшла тіла
Поліція виявила тіла три зниклих напередодні членів Незалежної виборчої комісії Афганістану, повідомляє Reuters з посиланням на голову Комісії.
У парламентських виборах в Афганістані взяли участь 3,6 млн. чоловік. Члени Талібану, яеі напередодні заприсяглися зірвати вибори, вчинили за суботу більше 300 нападів, загинули не менше 11 виборців і 3 полійцейських, крім того були викрадені співробітники виборчої комісії і кілька кандидатів до парламенту.
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