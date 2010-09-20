Протестуючи проти спалення Корану, в Туреччині палили прапори США і Ізраїлю

У Туреччині пройшли масові акції протесту проти спалення Корану в США. Тисячі людей вийшли на вулиці м. Діярбакир на південному сході країни. Як повідомляє Associated Press з посиланням на турецькі ЗМІ, на знак протесту проти паплюження священної Книги мусульман мітинговці спалили американський і ізраїльський прапори.

Аналогічна акція за участю близько 200 осіб пройшла в Стамбулі.

Хвиля протесту, нагадує РосБізнесКонсалтинг, після заявленого американським пастором Террі Джонсом пропозиції спалити Коран на річницю терактів 11 вересня. Під тиском громадськості ініціаторові акції довелося відмовитися від свого наміру, проте його ідею підтримали двоє інших священиків із США, яким все ж таки вдалося спалити щонайменше два примірники книги.