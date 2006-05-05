Китай, Південна Корея і Японія готуються до запровадження єдиної валюти

Міністри фінансів Китаю, Південної Кореї і Японії обговорили можливість створення єдиної валюти для трьох країн за зразком євро. Про це повідомляє газета New York Times з посиланням на спільну заяву міністрів, зроблену на щорічних зборах Азіатського банку розвитку (Asian Development Bank).

Усі три країни мають намір працювати над координацією своїх дій у сфері валютної політики. Також експерти проведуть додаткові дослідження щодо доцільності заміни трьох національних валют на одну.

Ідея єдиної азіатської валюти під назвою A.C.U. була висунута вперше кілька років тому і здобула популярність серед багатьох азіатських фінансистів. Вони стверджують, що створення такої валюти змогло б допомогти зміцнити й стабілізувати валютні ринки в регіоні. Поява A.C.U. може також знизити вартість долара.

Створення єдиної валюти набирає популярності в різних регіонах миру. Наприклад, на початку цього року про можливість об`єднання оголосили Австралія і Нова Зеландія. Кілька років можливість введення єдиної валюти вивчає низка країн Південної Африки.

Лента.ру