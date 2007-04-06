США: Аль-Каїда та Хусейн не співпрацювали

Між поваленим режимом Саддама Хусейна в Іраку і представниками міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда" не існувало прямої співпраці до початку американської операції в регіоні в 2003 р. Такі дані наводяться в розсекреченій доповіді Пентагону, передає Reuters з посиланням на американські ЗМІ. Відповідні висновки зроблені на підставі ряду захоплених іракських документів і даних допитів самого С.Хусейна і його двох головних помічників.

У розсекреченій версії доповіді міститься також інформація, що до початку американського вторгнення розвідувальне співтовариство мало в своєму розпорядженні інформацію про те, що іракський уряд і представники терористичної мережі мали лише обмежені контакти. Водночас наголошується той факт, що оцінка їх глибших зв`язків грунтувалася на сумнівній або непідтвердженій інформації.

У доповіді також йдеться про те, що в червні 2002 р. Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) дійшло висновку, що існує дуже мало фактів, підтверджених доказами, що свідчили б про контакти між діячами "Аль-Каїди" і офіційним Іраком, крім того, бракує свідчень тривалих взаємин режиму С.Хусейна з іншими терористичними угрупованнями. Аналогічних висновків в той же період часу дійшли також представники розвідувального управління Міністерства оборони США (РУМО).

Представники ЦРУ також зробили висновок, що повідомлення про розробку Іраком зброї масового враження були "епізодичними, короткими і не підтверджувалися інформацією, одержаною по інших каналах".

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