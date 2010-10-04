Медведєв: разом ми пройшли війну, голод і репресії

Президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ заявив, що Білорусь цього року за рахунок пільгових постачань нафти одержала від РФ 2 млрд. дол. і зіставні дотації в рамках постачань газу.

Про це російський лідер сказав у своєму відеоблозі.

«Тільки цього року за рахунок пільгових постачань нафти наша допомога Білорусі становила майже два мільярди доларів. Зіставні дотації виділяються і в рамках постачань до Білорусі російського газу. Робимо ми все це, тому що переконані: наші народи зв`язані нерозривно», - сказав Д.МЕДВЄДЄВ.

Він нагадав, що зараз Росія і Білорусь є партнерами в Союзній державі. Також обидві держави беруть активну участь в створенні Митного союзу, в розвитку ЄврАзЕс, ОДКБ, Співдружності Незалежних Держав.

Він запевнив, що РФ має намір повною мірою розширювати свою співпрацю з Білоруссю в рамках цих організацій і наполегливо впроваджувати сучасні форми економічної взаємодії, причому “в повній відповідності зі світовою практикою відносин між такими близькими союзниками, якими є наші країни”.

«Виходячи саме з цього, ми завжди допомагали білоруському народу. По суті, з моменту розпаду Радянського Союзу, а це майже 20 років, обсяги цієї підтримки, що б там не казали, величезні», - сказав Д.МЕДВЄДЄВ.

На його переконання, Росія завжди ставилася, і ставитиметься до білоруського народу, як до найближчого свого сусіда.

«Нас об`єднує багатовікова історія, спільна культура, загальні радощі і загальне горе. Ми завжди пам`ятатимемо, що наші народи – а мені весь час хочеться сказати: наш єдиний народ – зазнали величезних втрат під час Великої Вітчизняної війни. Разом ми пройшли і через страшні терени колективізації, голоду, репресій», - нагадав Д.МЕДВЄДЄВ.