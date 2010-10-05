Ватикан засудив вручення Нобелівської премії творцеві ЕКЗ

Ватикан засудив рішення Нобелівського комітету вручити премію в галузі фізіології й медицини британцеві Роберту Едвардсу за розробку технології екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Як передає Лента.ру з посиланням на AFP та італійське агентство ANSA, відповідну заяву зробив глава Папської академії на захист життя Ігнасіо Карраско де Паула.

Де Паула, який наділений повноваженнями висловлюватися від імені Ватикану з питань медицини і етики, назвав вручення Нобелівської премії за технологію штучного запліднення "абсолютно неправильним".

Представник католицької церкви поклав на Едвардса відповідальність за те, що в світі виник "ринок, на якому продаються мільйони яйцеклітин", величезна кількість яких зберігається в замороженому вигляді. Де Паула наголосив, що лише частина цих яйцеклітин кінець кінцем перетворюються на дітей, а інші приречені на загибель.

Ватикан і раніше неодноразово засуджував практику штучного запліднення і клонування.

Нобелівська премія з медицини була вручена в Стокгольмі 4 жовтня.