Жириновський: Лукашенко блокує вступ Білорусі до складу Росії

Заступник голови Державної Думи, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ заявляє, що Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО блокує вступ Білорусі до складу Росії проти волі білорусів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив у Держдумі під час обговорення проекту заяви Держдуми про російсько-білоруські відносини.

«Євросоюз-2 не вийде, СРСР – розвалився. ЛДПР пропонує один варіант – вступайте до складу Російської Федерації, іншого не вийде... ЛУКАШЕНКО не хоче, а жителі Білорусі – хочуть», - заявив він.

За його словами, ЛДПР «проти національно територіального розділення і ми ніколи не погодимося, щоб був варіант, коли були б якісь національні республіки».

«Жодна союзна держава ніколи не зможе бути утворена.. Вступати областями – так. Буде Мінська, Вітебська, Гомельська, Гродненська, Брестська і Могильовська області», - заявив він. При цьому він зазначив, що «ми б видали указ і зробили б його (О.ЛУКАШЕНКА) полпредом Мінського федерального округу. Чим погана організація держави?».

Він упевнений, що росіяни і білоруси добре ставляться один до одного, і причина ускладнення одна – президентські вибори, на яких О.ЛУКАШЕНКО програє, але не хоче чесно піти.

Він зазначив, що О.ЛУКАШЕНКО хотів би купувати російський газ за внутрішніми цінами, але для цього і Білорусь має бути внутрішньою територією Росії.

При цьому В.ЖИРИНОВСЬКИЙ нагадав, що Білорусі вже була надана допомога на значні суми. «Чому ж ми повинні забирати гроші у Костроми, Вологди, у Сибіру, Уралу і віддавати О.ЛУКАШЕНКУ, незважаючи на його антиросійську позицію?» - сказав лідер ЛДПР.

В.ЖИРИНОВСЬКИЙ назвав риторику, характерну останнім часом для білоруського Президента, неприпустимою. Він відзначив, що якби подібні заяви лунали на адресу європейських країн, реакція була б достатньо жорсткою.

«Ви забуваєте, що Москва зробила його (О.ЛУКАШЕНКА) Президентом. Якби не було підтримки Москви, він би ніколи не став Президентом», - сказав і зазначив: «Його недорікуватість пояснюється тим, що він як був директором радгоспу, так і залишився. Там, на свинофермі так розмовляють – сільська праця робить людину грубішою. Не можна бути Президентом з такою освітою і такою попередньою роботою».

На його думку, Москва не підтримуватиме О.ЛУКАШЕНКА, а отже, він шукатиме підтримки у Заходу. Там можуть визнати вибори, щоб Білорусія зайняла антиросійську позицію, вважає лідер ЛДПР.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня на прес-конференції для російських журналістів Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО зробив ряд жорстких заяв на адресу російського керівництва, розкритикував енергетичну політику Росії, а також рішення РФ про розвиток Чорноморського флоту в Криму.

3 жовтня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у своєму відеоблогу заявив, що керівництво Білорусі вдалося до антиросійської риторики.