У Росії - єдиний день голосування

Єдиний день голосування розпочався у неділю в Росії: опівночі за московським і о 8.00 за місцевим часом відкрилися виборчі дільниці на східній околиці країни - на Чукотці і Камчатці, в Якутії і Магаданській області. У Магаданській області обирають депутатів обласної думи, в усіх чотирьох регіонах проходять місцеві вибори, повідомляє РІА «Новости».

Цього дня законодавчі збори обиратимуть жителі шести регіонів - Новосибірської, Челябінської, Магаданської, Костромської, Білгородської областей і Туви. Дві регіональні столиці оберуть глав міста - Самара і Махачкала, вперше буде обрано мера столиці Північно-Кавказського федерального округу – П’ятигорську. Міські збори сформують в адміністративних центрах 14 регіонів.

У цілому по Росії пройдуть майже 8 тисяч виборів різного рівня, на депутатські мандати і посади глав муніципалітетів претендуватимуть більш як 100 тисяч кандидатів.