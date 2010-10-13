У Чилі піднімають на поверхню гірників, які сиділи в шахті з 5 серпня

Операція з порятунку 33 шахтарів у Чилі триває успішно, рятувальники вже визволили з підземного полону 11 з них. Рятування в прямому ефірі показує канал CNN. На місці проведення робіт присутній президент країни Себастьян Піньєра, який вітає кожного піднятого. За ходом операції стежать родичі шахтарів, а також більше 1,5 тисяч журналістів.

Обвал породи в невеликій копальні за 50 кілометрів від чилійського міста Коп’япо, відбувся 5 серпня на глибині 700 метрів. У підземному полоні опинилися 32 чилійці і один болівієць. Через два вузькі отвори їм два місяці спускали продовольство, ліки, а також листи від родичів. У шахту провели дроти, по яких здійснювався телефонний і відеозв`язок.

Весь цей час до шахти безперервно свердлили спеціальний шурф завтовшки близько метра, який розраховували закінчити в грудні, але встигли вже зараз.

Завершальну фазу рятувальна операція, яку латиноамериканські ЗМІ вже називають "героїчною" і "історичною", почалася у вівторок. Спочатку в шахту до гірників за допомогою спеціальної капсули "Фенікс" спустился рятувальник. Передбачалося, що він перевірить усю систему і підніметься на поверхню. Проте хід операції був змінений: рятувальник проінструктував гірників, і було ухвалено піднімати першого шахтаря.

На даний час під землею залишаються 22 людей. За словами рятувальників, вся операція з порятунку може зайняти до 36 годин. Останнім планується врятувати старшого зміни.