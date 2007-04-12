Перед представником Європарламенту за Ющенка відзвітувала Тимошенко

Віце-президент Європарламенту Марек СІВЕЦЬ, якій 11 квітня перебував з візитом у Києві, пояснює, що не зустрічався з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, оскільки розумів, що міг отримати усі аргументи на користь розпуску Верховної Ради від лідера об’єднаної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це М.СІВЕЦЬ заявив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі.

“Я добре розумів, що під час зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО я отримаю всю палітру аргументів щодо розпуску парламенту”, - сказав він.

М.СІВЕЦЬ нагадав також, що у ході візиту він, крім Ю.ТИМОШЕНКО, зустрівся також з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та депутатами.