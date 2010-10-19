Російські прикордонники залишили грузинське село

Грузинські поліцейські взяли під свій контроль село Переві на кордоні з Південною Осетією після того, як його залишили російські прикордонники, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на МВС Грузії.

Село Переві розташоване на спірній території - на межі Джавського району Південної Осетії і Сачхерського району Грузії.

Про те, що Росія вирішила вивести своїх прикордонників з цього села повідомив РІА “Новости” наприкінці минулого тижня заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін, коментуючи підсумки чергового раунду дискусій в Женеві щодо забезпечення безпеки і стабільності в Закавказзі.