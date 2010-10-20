Румунський соціаліст пропонує дати час уряду України

Депутат Європарламенту Адріан СЕВЕРІН (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Румунія) пропонує дати новому українському урядові час на дії і не оцінювати наперед його здобутки і недоліки у роботі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення ситуації в Україні.

“Україна – це країна, яка стикається з багатьма викликами. Новий уряд було обрано на чесних і вільних виборах, визнаних усіма нами. І я вважаю, що зараз – час дати цьому урядові зробити свій внесок і не засуджувати наперед, із перших хвилин його мандату, його досягнення і те, чого він не зробив”, - сказав депутат.

На його думку, реальна проблема дебатів у Європарламенту полягає в тому, що ряд євродепутатів дуже швидко поділили українських політиків на прозахідних і просхідних.

“І тепер ми маємо проблему, з того часу, як прозахідні не при владі, визнати здатність так званих просхідних зробити свій внесок і допомогти країні у просуванні її європейських очікувань”, - сказав А.СЕВЕРІН.

Він також висловив переконання в тому, що депутати Європарламенту мали б усвідомити, що реальними прозахідними політиками України будуть проукраїнські політики, “які зможуть принести верховенство права, демократії та європейську модернізацію у свою країну”.

Депутат також запропонував відкласти ухвалення резолюції стосовно України, заплановане на завтра, 21 жовтня.

“Оскільки країна – напередодні виборів, перед переговорами з нами ми не мали б ухвалювати резолюцію посеред політичного процесу і перед тим, як ми матимемо факти, з яких могли б зробити висновки”, - зазначив А.СЕВЕРІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Завтра, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції стосовно України.