Російські комуністи назвали розстріл у Катині мифом

Президія ЦК КПРФ ухвалила заяву, в якій відкинула офіційну версію розстрілу польських офіцерів у Катині 1940 року, повідомляє Лента.ру з посиланням на текст документа.

Факт розстрілу тисяч польських полонених НКВС навесні 1940 року названий "одним з найбільших політичних міфів ХХ століття". На думку комуністів, існують "незаперечні документально підтверджені факти і свідчення" на користь версії, згідно з якою поляки були розстріляні німецькою окупаційною владою восени 1941 року.

У заяві КПРФ документи, що підкріплюють загальноприйняту версію подій, зокрема, "Записку Берії" Сталіну від березня 1940 року з пропозицією розстріляти польських офіцерів, оголошуються фальсифікацією. Ці документи, як стверджується в заяві, "були виготовлені на початку 1990-х років за ініціативою єльцинського оточення" з метою зганьбити радянський період історії.

Рештки польських громадян в Катині виявили німці і в 1943 році ініціювали міжнародний розголос, звинувативши в розстрілі НКВС. Радянське керівництво десятиліттями заперечувало ці звинувачення, звинувачуючи натомість гітлерівців. У 1990 році Михайло Горбачов визнав відповідальність радянських властей за масову страту польських військових. У 1992 році були оприлюднені документи, які підтверджують факт розстрілу поляків НКВС.

У травні ц.р. президент Росії Дмитро Медведєв передав Польщі 67 томів "катинської справи" на додачу до раніше вже переданих мільйона архівних сторінок.