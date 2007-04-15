Нові зіткнення опозиціонерів і міліції в Росії

Після завершення мітингу опозиції на Піонерській площі в центрі Петербурга частина учасників акції спробувала прорватися через оточення міліції, виникла бійка.

Як передає РІА Новости, більшість тих, хто брав участь у мітингу попрямували до розташованої неподалеку станції метро "Пушкінська". Проте група з декількох десятків чоловік пройшла повз метро і уперлася в кордон міліції, спробувавши прорватися крізь нього і виставлені упоперек вулиці автобуси.

Виникла бійка, у міліціонерів полетіли пластикові і скляні пляшки.

Декілька чоловік затримано і поміщено в автобуси.

У руках у деяких з тих, хто намагається прорватися через оточення міліції, прапори з символікою ліквідованої Націонал-більшовистської партії.

Організатори сьогоднішнього "Маршу незгодних" в Петербурзі, крім мітингу, хотіли провести ще і ходу. Проте дозвіл на це їм не дали.