В авто командувача ВДВ Росії врізався МАЗ: Шаманов - у лікарні

Командувач повітрянодесантних військ Росії Володимир ШАМАНОВ потрапив у дорожньо-транспортну подію.

Про це УНІАН повідомили у слідчому комітеті Росії.

«О 9-й годині ранку 30 жовтня при виїзді з міста Тула сталася дорожньо-транспортна подія. Автомобіль «МАЗ» виїхав на смугу стрічного руху і зіткнувся зі службовим автомобілем командувача ПДВ Росії генерал-лейтенанта В.ШАМАНОВА», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що в автомобілі був В.ШАМАНОВ, тимчасово виконуючий посаду командира ПДВ з місцем дислокації в Тулі Олексій НАУМЕЦЬ і ще один військовослужбовець. В результаті аварії водій службового автотранспорту загинув, В.ШАМАНОВ з діагнозом «струс головного мозку, перелом ноги і руки» та інші пасажири доставлені до лікарні. За даним фактом військовим слідчим відділом по Тульському гарнізону військового слідчого управління Слідчого комітету проводиться перевірка.

В даний час на місці події проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин ДТП. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.