Російські опозиціонери виступили з імпровізованого "броньовика"

На санкціонований і несанкціонований мітинги на захист 31-ї статті Конституції РФ на Тріумфальну площу в Москві вийшли понад 1 тисячі осіб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, місце санкціонованого мітингу російської опозиції було оточене спеціальною огорожею, за яку російська міліція пропускала тільки після огляду і проходу через металошукач.

Лідери опозиції зробили імпровізовану сцену на кузові автомобіля «Газель», і за допомогою звукопосилюючої апаратури звернулися до присутніх. У той же час, прихильники голови партії «Інша Росія» Едуарда ЛИМОНОВА, які вимагали узгодження великої кількості учасників, мітингували за огорожею біля станції метро «Маяковська».

Разом з тим лідер руху «Солідарність» Борис НЄМЦОВ заявив, що дозвіл влади провести мітинг є великим успіхом опозиції.

«Це не після ЛУЖКОВА, а після нашої активності впродовж 1,5 років, після численних затримань і судів, після ганьби, які влада продемонструвала на весь світ – як вона знущається зі свого власного народу», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Він підкреслив, що на Тріумфальну площу стали не боятися приходити багато людей.

Б.НЄМЦОВ також зазначив, що в акції на захист 31-ї статті Конституції беруть участь представники абсолютно різних політичних сил і рухів, правозахисники і небайдужі люди.

«Сьогоднішній мітинг дуже важливий, і це круто, що ми добилися цього. Я закликаю також взяти участь в акції, яку проводять наші товариші (за огорожею)… Гра варта свічок, ми боремося не лише за свободу зборів… Я пропоную, щоб 31 грудня ми пригадали про те, що в 31-й статті Конституції йдеться не лише про свободу зборів, але і свободу ходи», - підкреслив Б.НЄМЦОВ, додавши, що опозиція вимагатиме від влади дозволити ходу в бік Кремля.

«Ми повинні зробити все, щоб відправити уряд злодіїв на чолі з В.ПУТІНИМ у відставку. Росія без ПУТІНА!», - заявив Б.НЄМЦОВ.

Перед учасниками мітингу виступили практично всі лідери російської опозиції. Міліція не заважала проведенню акції.

У той же час, учасників несанкціонованого мітингу, який проходив за 50 метрів, російська міліція витіснила до учасників дозволеної акції.

За оцінками опозиціонерів, на площу вийшли близько 3 тисяч осіб, хоча санкціонувалося лише 800.

Багато учасників мітингу прийшли із значками і написами «31», що символізує 31-у статтю Конституції Росії, що гарантує громадянам право на мирні збори, мітинги і ходи. Учасники мітингу також тримали в руках прапори різних опозиційних рухів і плакати з написами «Геть диктатуру Путіна», «Злочинець Сталін живий і з Путіним працює». Багато учасників мітингу одягнули маски із зображенням обличчя В.ПУТІНА.

Також вони викрикували гасла «Росія - без Путіна!», «Уряд Путіна - у відставку!», «Путіна - у відставку і під суд!».

Мітинг завершила голова Московської Гельсінської групи Людмила АЛЕКСЄЄВА, яка закликала усіх зібратися на наступну акцію 31 грудня.

Як повідомляв УНІАН, член виконкому «Іншої Росії» Олександр АВЕРІН заявив, що 31 жовтня у Москві на Тріумфальній площі відбудеться два мітинги опозиції на підтримку 31-ї статті Конституції РФ. За його словами, московська мерія узгодила проведення акції для 800 осіб, з чим погодилися Московська Гельсінська група, Правозахисний центр «Меморіал» і Загальноросійський громадський рух «За права людини». Водночас, прихильники «Іншої Росії», яких очолюють Е.ЛИМОНОВ і Костянтин КОСЯКІН, наполягали на узгодженні 1,5 тис. осіб.

Крім того, О.АВЕРІН повідомив, що 31 жовтня, крім Москви і Санкт-Петербурга, акції на підтримку «Стратегії-31» пройдуть у 65 містах Росії.

Раніше мерія Москви не узгоджувала акції опозиції по 31-м числам кожного місяця, і міліція затримувала учасників акцій.

Довідка УНІАН. З літа 2009 року 31 числа кожного місяця (якщо таке число є) російські опозиціонери і правозахисники проводять безстрокову серію громадянських акцій протесту на захист 31-ї статті Конституції РФ (про свободу зборів). Цей рух називається «Стратегія-31».