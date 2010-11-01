Напад бойовиків на католицький храм у Багдаді: загинули 37 заручників

Жертвами нападу на головний католицький храм іракської столиці стали, за останніми даними, 37 заручників і сім поліцейських, передає РІА «Новости» з посиланням на Франс Пресс.

Так, за інформацією джерела в МВС Іраку, ще 56 парафіян і 15 поліцейських дістали поранення.

Раніше повідомлялося про загибель семи працівників поліції і 25 парафіян храму.

Як відомо, в неділю у другій половині дня бойовики напали на будівлю фондової біржі в Багдаді, а потім увірвалися в католицький храм і звідти почали стріляти в поліцейських. Останнім довелося брати церкву штурмом, щоб звільнити близько 100 парафіян, яким бойовики не дозволяли вийти з храму.

Відповідальність за захоплення заручників взяло на себе угруповання "Ісламська держава Іраку", що входить у міжнародну терористичну організацію "Аль-Каїда".