Польща планує вивести війська з Афганістану

Польща планує вивести свій військовий контингент з Афганістану найпізніше в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора заявив Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

„Є стратегія завершення місії, узгоджена міністрами закордонних справ та оборони, яка визначає термін завершення місії на 2014 рік”, - сказав Президент.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ відзначив, що уже з 2012 року польські військові мають займатися навчанням афганських військових, а не нести бойове чергування.

„Це означає, що польська місія може бути закінчена швидше, і до цього, звичайно, ми будемо прагнути”, - сказав він.

Довідка УНІАН. У міжнародну коаліцію сил в Афганістані входять близько 65 тисяч військових з понад 40 держав. 30 тисяч з них - американські військові.

Польща, яка входить у НАТО з 1999 року, займає третє місце за кількістю військових в Афганістані (2600) після Італії, яка направила туди 3800 солдатів.

З початку військової місії в Афганістані загинуло понад 20 поляків.