68 найвпливовіших людей світу

3 листопада американський діловий журнал Forbes оприлюднив список найвпливовіших людей на планеті. До нього ввійшли 68 осіб - політичні діячі, підприємці і фінансисти, здатні, на думку упорядників, особисто впливати на хід сучасної історії.

Очолив список президент КНР Ху Цзіньтао. Як зазначили автори рейтингу, 67-річний політик практично одноосібно контролює життя 1,3 мільярда людей. На другому місці - лідер торішнього списку, американський президент Барак Обама. Будучи лідером країни з найпотужнішою в світі економікою, він одночасно є головнокомандуючим найбільш боєздатної армії на планеті.

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін, який торік мав третє місце, цього разу став на четвертий рядок, поступившись саудівському королеві Абдуллі ібн Абдель-Азізу, зауважує Лента.ру. Зосереджені в Саудівській Аравії найбільші в світі запаси нафти, очевидно, виявилися важливіші, ніж 1/9 частини суходолу, президентом якої, як упевнені упорядники рейтингу, в 2012 році знов стане нинішній російський прем`єр.

Замикає першу п`ятірку Папа Римський Бенедикт XVI. Крім того, до десятки найвпливовіших людей планети ввійшли канцлер ФРН Ангела Меркель, прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, глава Федеральної резервної системи США Бен Бернанке, лідер правлячої партії Індії Соня Ганді і засновник Microsoft Білл Гейтс.

Чинний президент Росії Дмитро Медведєв посідає в списку 12-е місце. Він випередив, зокрема, прем`єра Італії Сільвіо Берлусконі (13-й рядок), президента Франції Ніколя Саркозі і держсекретаря США Хілларі Клінтон (відповідно, 19-е і 20-е місця). Осаму бен Ладена упорядники поставили на 57-й рядок, північнокорейський лідер Кім Чен Ір дістав у списку 31-е місце.

До списку найвпливовіших людей увійшли голова Apple Стів Джобс (17-е місце), засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін (22-а і 23-а позиції) і творець Facebook Марк Цукерберг (40-е місце). На останньому, 68-му рядку, розташувався засновник інтернет-порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж.

У списку - п`ятеро жінок. Окрім уже названих канцлера Німеччини, лідера ІНК і держсекретаря США - це Опра Вінфрі (64-а позиція) і... тільки-но обрана президентом у Бразилії Ділма Руссефф (16-а позиція).